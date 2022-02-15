بطولة الشارقة العمالية تدخل الأدوار الإقصائية المثيرة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تواصلت بنجاح كبير على الملاعب الرياضية في متنزه الشارقة الوطني، وسط إشادة من المشاركين والجمهور، منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، والتي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة بمشاركة 1400 لاعب يتنافسون في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والهوكي والكريكيت.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً ومثيراً، واتسم بارتفاع المستوى الفني، بعدما دخلت البطولة مرحلة الأدوار الإقصائية بإقامة 17 مباراة في الأسبوع السادس.

وأشاد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمستوى المنافسات، وأكد أن البطولة، تواصل تحقيق أهدافها في خلق تجمع رياضي مميز، ويقوي العلاقات والروابط بين العاملين في مؤسسات إمارة الشارقة، وتحقق البعد الاجتماعي للرياضة في مد جسور العلاقات الأخوية وروابط الصداقة والاحترام المتبادل بين المشاركين، علاوة على إذكاء روح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة في التجمع الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى الدولة.

وعلى صعيد النتائج، أسفرت منافسات الدور ربع النهائي في كرة القدم، عن فوز شرطة الشارقة على فاست للمقاولات 3-1، وسكينوفا كلينيك على جوازات الشارقة 2-0، وجمعية الشارقة التعاونية على جلفار 1-0، والريس على باستا زون 1-0.

وفي بطولة كرة السلة، فاز ذا بيرجري على فاست 63-59، وباتريوتس على جمعية الشارقة التعاونية 51-49، وباستا زون على اولد جنز 58-34، وفي الكرة الطائرة، فاز زاك الكترونيكس على المزرعة 2-0، وبيج مارت على ماريا تريدينج 2-0.

وفي بطولة الكريكيت، فاز جمعية الشارقة التعاونية على سعود تريدينج، وشرطة الشارقة على رويال ايفيا عجمان، وفي الهوكي، فاز يو اي اي فالكون ريد على الشارقة تايجرز هوكي كلوب، ويو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب على خليفة هوكي كلوب فجيرة، والشارقة تايجرز هوكي كلوب على يو اي اي فالكون ريد، ويو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب على يو اي فالكون جرين، والشارقة تايجرز هوكي كلوب على خليفة هوكي كلوب فجيرة، وتعادل يو اي فالكون ريد مع يو اي فالكون جرين.

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