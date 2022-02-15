النواخذة والعربي خطوات سريعة نحو «المحترفين»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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استحقت الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، لقب جولة الجماهير، من واقع الأجواء المثالية التي وفرتها فرق المقدمة لتحفيز المشجعين على الحضور للملاعب، ومساندة اللاعبين، من المدرجات، وفقاً للإجراءات الاحترازية وفي المقابل فإن اللاعبين، يعملون على إسعاد الجماهير بنتائج إيجابية، وبرز في الجولة مشجعو دبا الفجيرة والعربي، ووضح تزايد أعدادهم في المدرجات بفضل التسهيلات التي تقدمها إدارة كل نادٍ.

ويمضي فريقا دبا الفجيرة والعربي بخُطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين، ورفع الفريقان شعار لا للتفريط في النقاط، وأحكم دبا الفجيرة قبضته على الصدارة وتمكن من الوصول إلى النقطة 49 مغرداً بمفرده، بفارق نقطتين عن العربي الوصيف، وتمكن «النواخذة» من إبعاد منافس مهم وهو الحمرية .

والذي تجرع خسارة جديدة على ملعبه بثنائية ليتراجع إلى المركز الخامس، ولم ينجح المصري طارق السيد مدرب الحمرية في تحقيق الفوز على فريقه السابق الذي صنع أمجاده «دبا الفجيرة» ليخسر ثلاث نقاط مهمة ويبقى الحمرية برصيد 36 نقطة.

رباعية

ولم يفوت العربي فرصة مطاردة القمة، وحافظ على المركز الثاني وتمكن رماته من إيداع 4 أهداف في مرمى غلف اف سي ليؤكد رجال المدرب الوطني محمد جالبوت بأنهم عازمون على تحقيق إنجاز الصعود هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخ ممثل إمارة أم القيوين بعد أن رفع رصيده إلى 47 نقطة خلف دبا.

تعادل خاسر

ووقع دبا الحصن الثالث في فخ التعادل «الخاسر» أمام الجزيرة الحمراء والذي بدأ في استعادة توازنه خلال الجولات الثلاث الماضية بقيادة المدرب الوطني معتز عبد الله، وفرض الجزيرة الحمراء التعادل بهدف على «الحصن»، ووصل الفريق إلى النقطة 38، وزاد الفارق بينه وبين العربي إلى 9 نقاط، لتكون مباريات الجولات المقبلة لفرق المقدمة على سطح صفيح ساخن.

البطائح

وواصل البطائح مشوار الانتصارات وتغلب على مصفوت بنتيجة 4 -1، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة خلف دبا الحصن، وفجر مسافي مفاجأة وفاز على حتا بملعبه بهدف دون رد ليتنازل «الإعصار» عن المركز السادس للفجيرة الفائز على التعاون بنتيجة 2-1 رافعاً رصيده إلى 29 نقطة ويتجمد حتا عند 28 نقطة.

20

تنطلق مباريات الجولة 20 السبت المقبل بثلاث مواجهات تجمع الجزيرة الحمراء مع العربي، وغلف اف سي مع حتا، ومسافي مع البطائح، وتختتم الجولة الأحد بأربع مباريات ويلتقي الفجيرة مع الحمرية والذيد مع التعاون، مصفوت مع الرمس، سيتي مع دبا الحصن.

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