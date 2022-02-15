علي مبخوت.. الهداف التاريخي للدوري الإماراتي

المصدر: البيان

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سطر علي مبخوت، نجم الجزيرة، أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإماراتي بالوصول للهدف رقم 176، ليفض الشراكة مع فهد خميس، أسطورة الوصل السابق، ويصبح مبخوت الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإماراتي على مر تاريخها .

سجل مبخوت هدف فريقه اليوم أمام الظفرة في الدقيقة 48 من ركلة جزاء ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل مبخوت أول أهدافه بدوري المحترفين في 2009 على ستاد حمدان بن زايد ، ليشهد ذات الملعب في 2022 تسجيل اللاعب هدفه الـ 176 في سيناريو خيالي ترجمه مبخوت على أرض الواقع.

يعد علي مبخوت هو أكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الإماراتي للمحترفين بعد تسجيله 33 هدفا في موسم 2016 ، وحصل على لقب الهداف لثاني مرة الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، ليصبح الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري المحترفين في عصر الاحتراف مرتين ، كما ساهم مع فريقه بالتتويج بالدوري الإماراتي 3 مرات ، مواسم 2011، و2017، و2021.



بالنظر لتوزيع أهداف علي مبخوت نجد بأنه عاشق زيارة الشباك من داخل منطقة الجزاء حيث سجل 161 هدفاً، مقابل 15 هدفاً من خارجها ، وشهد الشوط الثاني تألق كبير لمبخوت من الحصلية التهديفية بتسجيل 100 هدفاً مقابل 76 في الشوط الأول ، كما سجل خارج ملعب فريقه 88 هدفاً مقابل 88 هدفاً على ميدانه.

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