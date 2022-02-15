الوحدة يقترب من نهائي الكأس الغالية وتعادل الوصل والشارقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

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قطع الوحدة خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفوزه أمس على ضيفه بني ياس، بأربعة أهداف مقابل هدف، باستاد آل نهيان، في ذهاب المربع الذهبي.

في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم 22 فبراير الجاري، على ملعب بني ياس بالشامخة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 وتقدم الوحدة عن طريق عمر خريبين، في الدقيقة 40 وأدرك الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز التعادل لبني ياس، في الدقيقة( 45+1)، بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء وشهد الشوط الأول تراجع حكم المباراة عمر آل علي عن طرد لاعب بني ياس خميس صالح إسماعيل، بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR».

واكتفى بإنذار اللاعب، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه مدرب «السماوي» دانييل إيسايلا للاعتراض، وبسط الوحدة نفوذه على مجريات الشوط الثاني، ونجح، إسماعيل مطر، في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59، وحرم القائم الأيسر لمرمى الوحدة، بني ياس من التعادل للمرة الثانية، بعد أن رد رأسية خالد العطاس في الدقيقة 71، وعزز جواو بيدرو تقدم الوحدة بالهدف الثالث، من ركلة جزاء في الدقيقة 75، واختتم جواو بيدرو رباعية الوحدة، بهدف رابع في الدقيقة 82.

وتعادل الوصل مع ضيفه الشارقة سلبياً، باستاد زعبيل، وحضر المباراة، الأرجنتيني أروابارينا مدرب المنتخب الوطني، في أول ظهور في ملاعبنا، بعد إعلان اتحاد الكرة، التعاقد معه لقيادة «الأبيض»، وتقام مباراتا الإياب بـ 22 الجاري باستادي الشامخة والشارقة.

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