الظفرة والجزيرة في «المؤجلة» اليوم

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق - أحمد عيسى)

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يستضيف الظفرة في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد حمدان بن زايد، فريق الجزيرة، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين،ويأمل الجزيرة «23 نقطة» تضميد جراح مونديال الأندية ويلعب المباراة بصفوف مكتملة الصفوف، بعد اكتمال شفاء المصابين ومنهم علي مبخوت، محمد العطاس، محمد جمال، فيما يسعى الظفرة«10 نقاط» إلى تحقيق نتيجة إيجابية والإبتعاد عن مراكز الخطر، ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 7 مباريات بالدوري.

وتوقع مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مواجهة صعبة، وقال:تنتظرنا مباراة كل 3 أيام، وسيكون الوضع معقداً في فترة تتضمن الكثير من التحديات،وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة أن فريقه مطالب بتصحيح الأخطاء،والتركيز بشكل أكبر على استغلال الفرص لتحقيق الفوز.

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