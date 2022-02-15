أروابارينا: أسعى لترك بصمة مع «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات الجديد، أن التأهل إلى مونديال 2022، يعتبر تحدياً له وللاعبين خلال الفترة المقبلة، وقال سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق النجاح في محطتي التدريبية الجديدة، والتي تعتبر محطة مهمة، وتجربة جديدة، أسعى لترك بصمة فيها، ولا أطلب سوى تكاتف الجميع مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق طموحات الجماهير المحبة لمنتخبها.

وقال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي خلف الهولندي فان مارافيك، إنني بدأت عملي من أمس، بمتابعة مباريات نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن ثم مشاهدة العديد من مباريات المنتخب السابقة، وستتواصل المتابعة من خلال المقبل لمباريات الدوري.

ومن ثم زيارة الأندية ومتابعة تدريباتها، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، والاستقرار على القائمة التي سنخوض بها لقائي العراق وكوريا الجنوبية، وقال مدرب الأبيض، إنه يواصل جهوده للاستقرار على الجهاز الفني المعاون له، وسيتم عقد لقاء في ما بيننا جميعاً يوم 22 من الشهر الجاري، لوضع خطة العمل للفترة المقبلة، والتحضير للقاءات الرسمية المقبلة، حيث نطمح في تحقيق نتائج جيدة، سواء على الصعيد القريب أو البعيد في البطولات التي سيتم المشاركة بها.

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ومن المقرر أن يتجمع الأبيض يوم 17 مارس في دبي، استعداداً لملاقاة العراق يوم 24 من الشهر نفسه، وكوريا الجنوبية يوم 29 مارس، ويحتل المنتخب الآن المركز الثالث في مجموعته الأولى بالتصفيات، برصيد 9 نقاط، بعد إيران وكوريا الجنوبية، ويسعى الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراتين المقبلتين، ليعزز قبضته على المركز الثالث بالمجموعة الأولى، حيث اشتدت المنافسة في هذا المركز بين الثلاثي الأبيض والعراق، ولبنان، ويكفي الأبيض نقطة من المباراتين للتأهل، لملاقاة ثالث المجموعة الثانية.

وتعتبر إقالة مارفيك، هي الثالثة لفرق المجموعة الأولى خلال الأيام الماضية، حيث سبق وأعلن الاتحاد العراقي تكليف مدربه الوطني عبد الغني شهد، لقيادة المنتخب في مباراتي الإمارات وسوريا، خلفاً للمونتينغري جيليكو بيتروفيت، فيما استعان الاتحاد السوري بالمدرب غسان معتوق، لقيادة المنتخب في المباراتين المتبقيتين له أمام لبنان والعراق.

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وعلم «البيان الرياضي»، أن الاتحاد العراقي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لإقامة مباراة الأبيض في بغداد، حيث يأمل العراقيون في رفع الحظر عن ملاعبهم، بدءاً من مباراتهم مع منتخب الإمارات، ضمن تاسع جولات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وفي حال تم رفض الطلب العراقي، فينتظر إقامة المباراة على «استاد عمّان الدولي»، كملعب بديل محتمل.

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