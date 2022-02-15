حميد الطاير: التعاقد مع رودولفو ليس مغامرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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قال حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة إن التعاقد مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ليس مغامرة كونه لم يسبق له تدريب منتخبات من قبل، وذكر أن روبرتو مانشيني حينما تولى تدريب منتخب إيطاليا لم يكن سبق له العمل بالمنتخبات ومع ذلك حقق بطولة كأس أوروبا وكذلك مدرب صربيا ديان ستانكوفيتش الذي عمل لسنوات طويلة مع أندية يابانية وصينية ومع ذلك حقق إنجازات طيبة مع منتخب صربيا، فالمهم هنا بيئة العمل والاجتهاد من المدرب.

خبرة

وأضاف حميد الطاير قائلاً: المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يعتبر الخيار الأنسب والمتاح حالياً، حيث يملك خبرة بكرة الإمارات من خلال تدريبه فريقي الوصل وشباب الأهلي وتدريب عدد ليس بالقليل من لاعبي المنتخب، وعلينا دعمه وتوفير كل متطلبات النجاح أمامه لكي يحقق طموحاتنا في التصفيات الحالية واجتياز المحطتين المقبلتين أمام العراق وكوريا الجنوبية، سعياً للتأهل إلى المرحلة الحاسمة والنهائية للوصول إلى مونديال 2022.

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