القرقاوي للاعبي منتخب السلة: «ما قصرتم والمستقبل أمامكم»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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عبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة عن تفاؤله بمستقبل المنتخب الإماراتي رغم خروجه من الدور الثاني لبطولة الأندية العربية للرجال في نسختها الـ 24 التي تقام في دبي على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،طيب الله ثراه.

جاء ذلك لدى مخاطبته لاعبي المنتخب في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري 66 - 73، مشيداً بالأداء المشرف بصفة عامة وقال للاعبين: «ما قصرتم ونحن على قناعة تامة أن لديكم أكثر وعليكم مواصلة عملكم في أنديتكم والاجتهاد في الفترة المقبلة والمستقبل أمامكم وقادرون على تحقيق الطموحات المرجوة»، كما أثنى القرقاوي على جهود الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن حبيب وكذلك الجهاز الإداري.

وبدوره تحدث عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد واللجنة المنظمة قائلاً للاعبين: «بيضتم الوجه وبذلتم قصارى جهدكم لتمثيل المنتخب أفضل تمثيل»، كما طالبهم بمواصلة العمل في أنديتهم والاستفادة من البطولة الحالية بتطوير مهاراتهم لأن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج المنتخب في مشاركاته واستحقاقاته المقبلة.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي أسفرت عن تأهل الصومال والجزائر ولبنان للدور نصف النهائي الذي يقام مساء اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر ويلتقي المنتخب اللبناني نظيره الصومالي فيما تجمع المباراة الثانية منتخبي تونس والجزائر.

و قال غازي البستاني مدرب المنتخب اللبناني إن فريقه كان حريصاً على عدم كشف كل أوراقه أمام نظيره الأردني ، وقال إن المنتخب الصومالي لن يكون صيداً سهلاً ويتطلع للوصول إلى المباراة النهائية.

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