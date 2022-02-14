الوحدة يضع قدماً في نهائي كأس رئيس الدولة برباعية في شباك بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قطع الوحدة خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على ضيفه بني ياس، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت اليوم، على استاد آل نهيان، في ذهاب الدور نصف النهائي.

ووضع الوحدة قدماً في النهائي بفوزه العريض، في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم 22 فبراير الجاري، على ملعب بني ياس بالشامخة.

انتهى الشوط الأول الذي اتسم بالندية والفرص المتبادلة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن تقدم الوحدة أولاً عن طريق عمر خريبين، في الدقيقة 40 بعد صناعة من إسماعيل مطر.

وأدرك الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز التعادل لبني ياس قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 45+1، من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى للحارس محمد الشامسي.

وشهد الشوط الأول تراجع حكم المباراة عمر آل علي عن طرد لاعب بني ياس خميس صالح إسماعيل، بعد العودة لتقنية الفيديو، واكتفى بإنذار اللاعب، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه مدرب السماوي دانييل إيسايلا للاعتراض.

وبسط الوحدة نفوذه على مجريات الشوط الثاني بالكامل، وسط تفوق هجومي لأصحاب الأرض، حيث نجح قائد العنابي، إسماعيل مطر، في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وحرم القائم الأيسر لمرمى الوحدة، بني ياس من التعادل للمرة الثانية، بعد أن رد رأسية خالد العطاس في الدقيقة 71.

وعزز جواو بيدرو تقدم الوحدة بالهدف الثالث، من ركلة جزاء في الدقيقة 75، احتسبها الحكم بعد تعرض فابيو مارتينز للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

واختتم جواو بيدرو رباعية الوحدة، بالهدف الثاني الشخصي الثاني له، في الدقيقة 82، ليمنح فريقه فوزاً غالياً يعزز من حظوظه في التأهل للمباراة النهائية.

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