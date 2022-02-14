الظفرة والجزيرة.. الفوز في المؤجلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - أحمد عيسى

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يستضيف الظفرة على ملعبه في الخامسة والنصف مساء الغد باستاد حمدان بن زايد، فريق الجزيرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب مشاركة الجزيرة في كأس العالم للأندية.

ويسعى الظفرة إلى تحقيق نتيجة إيجابية والهروب من مراكز المؤخرة، حيث يحتل الفريق المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن العروبة، و5 نقاط عن الإمارات، ويأمل الابتعاد ولو قليلاً عن مراكز الخطر.

ولم يحقق الظفرة الفوز في الدوري في آخر 7 مباريات منذ الفوز على عجمان في الجولة السابعة، تعرض بعدها لـ 3 هزائم، وتعادل في 3 مباريات.

أما الجزيرة يعمل على تضميد جراح مونديال الأندية بعد أن خذل التوقعات بنتائج أقل من الطموحات، وعمل الجهاز الفني على تحضير الفريق للقاء الذي ينتظر أن يدخله مكتمل الصفوف، بعد تماثل عدد من العناصر للشفاء من الإصابة بقيادة علي مبخوت، محمد العطاس، محمد جمال، والذين شكوا من إصابات طفيفة في الأيام الماضية وينتظر أن يحسم الجهاز الفني قرار مشاركتهم خلال الساعات المقبلة، لكن الأرجح تواجدهم في قائمة اللقاء.

تركيز

وقال البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة إن فترة التجهيز بين مباراة الفريق أمام الجزيرة ومباراته السابقة مع الشارقة تبدو قصيرة للغاية، مؤكداً أن الفريق مطالب بتصحيح الأخطاء التي تحول دون تحقيقه الفوز، وضرورة التركيز بشكل أكبر على استغلال الفرص.

وأوضح أن الظفرة سيواجه فريقاً قوياً، وحرص على تجهيز الفريق خلال الفترة الماضية ليس لمباراة الجزيرة وحسب وإنما لجميع الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف:«نحترم فريق الجزيرة ولكن الظفرة بحاجة لنقاط المباراة، وسنسعى لتحقيق ذلك، فالجزيرة يقاتل في أعلى ترتيب الدوري، بعكس الظفرة الذي يحاول الهروب من مراكز المؤخرة، والفريق يخوض كل مبارياته المقبلة بهدف الفوز فقط».

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أنه يتوقع مواجهة صعبة أمام الظفرة، ذاكراً أن مباريات الفريقين دائماً تكون قوية وبها الكثير من التحديات، وأضاف: ما يزيد من صعوبة المباراة أن الظفرة يعمل على كسب النقاط بكل قوة للابتعاد عن شبح الهبوط وهذا يشكل له دافعاً كبيراً في اللقاء.

واعترف كايزر بأن فريقه سيواجه ضغطاً بدنياً في الفترة المقبلة، ذاكراً أن لاعبيه خاضوا مباريات مونديال الأندية في الأيام الماضية والتي بذلوا خلالها جهداً كبيراً وأضاف: حالياً تنتظرنا مباراة كل 3 أيام، بالتأكيد سيكون وضعاً معقداً وصعباً على الفريق في فترة بها الكثير من التحديات لاحقاً مثل كأس المحترفين ودوري أبطال آسيا بجانب مباريات الدوري.

وأشار مدرب الجزيرة إلى أن المهم حالياً تخطي عقبة الظفرة ونيل النقاط الثلاث مع تقديم أداء جيد، مؤكداً ثقته في لاعبيه لتجاوز الكثير من التحديات وتحقيق النتائج الإيجابية المرضية.

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