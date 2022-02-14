تعادل الوصل والشارقة في ذهاب قبل نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل الوصل مع ضيفه الشارقة بدون أهداف، مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل بدبي، في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 22 فبراير الجاري، في مباراة الإياب، على ملعب استاد الشارقة.

وحضر المباراة، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني، في أول ظهور له في ملاعبنا، بعد إعلان اتحاد الكرة، أمس، عن التعاقد معه لتولي مسؤولية قيادة «الأبيض» خلفاً للمدرب الهولندي مارفيك.

وجاءت المباراة سريعة وحماسية من الفريقين، واللذين تبادلا السيطرة والهجمات، وتوالت الفرص الخطرة، وأكثرها خطورة رأسية كايو لوكاس لاعب الشارقة في الدقيقة 35، والتي تألق حارس الوصل محمد علي في التصدي للكرة.

وازداد إيقاع المباراة سرعة في شوطها الثاني، واستفاد الفريقان من المساحات التي بدأت في الظهور خلف المدافعين، إلا أنّ معاناة إضاعة الفرص السهلة ظلت قائمة من لاعبي الفريقين، لتبقى الشباك نظيفة حتى صافرة النهاية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز