النصر يستقبل وفد «فيفا» ونخبة الأندية العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استقبل نادي النصر مساء الأحد وفداً من مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونخبة الأندية العالمية،المشاركين في النسخة الأولى من دبلوم «فيفا» لإدارة الأندية المحترفة في كرة القدم،على رأسهم ماركو روبيو مسؤول إدارة الاحتراف والتطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، و سيرجيو سانتوس، رئيس نادي كروزيرو البرازيلي.

وخالد أحمد رفعت، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين المصرية، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ومحمد خالد غرابة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي انبي المصري، وأريانا كريسيوني، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان للسيدات السابقة وخبيرة كرة القدم النسائية، وإريك هاور، المدير المالي لنادي هامبورج الألماني، وعدد من مسؤولي الأندية المشاركين في الدبلومة والذين تم اختيارهم من بين 150 نادياً على مستوى العالم.

كان في استقبال الوفد الزائر توفيق الزهروني المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم،إضافة إلى عدد من مسؤولي النادي.

ورحب المدير التنفيذي بالحضور،وقام بتقديم شرح مختصر لهم عن الهيكل التنظيمي لنادي النصر،والشركات التابعة له،وعلاقة أقسام النادي بشركات النادي المختلفة،وكيفية تسيير الأمور داخل النادي،وكيف أن نادي النصر يعد من أكبر وأعرق الأندية في دولة الإمارات،ورائداً في مجال الاستثمار الرياضي،وتفعيل الحوكمة وتطوير المواهب الشابة من خلال أكاديميات الكرة التابعة للنادي.

كما تم شرح تاريخ نادي النصر العريق،ودوره في كرة القدم في دولة الإمارات منذ تأسيسه عام 1945.

جولة

أجرى الوفد جولة في أرجاء النادي،شملت استاد آل مكتوم،غرف ملابس الفريق الأول،صالة تدريبات فريق كرة القدم الأول المجهزة بأحدث التجهيزات الرياضية،أكاديمية كرة القدم،وعيادة ومتحف النادي الذي يعرض إنجازات وتاريخ نادي النصر العريق،وزاروا أيضاً متجر النادي واطلعوا على المنتجات المتوفرة داخله.

وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم بزيارة مقر نادي النصر مهد كرة القدم في الإمارات، وإعجابهم الشديد بالنادي ومرافقه،وأعربوا عن تقديرهم وشكرهم لإدارة نادي النصر على حسن استقبالهم.

تأتي الزيارة في إطار مشاركة نادي النصر مُمثلاً في سعيد العامري، المدير التنفيذي السابق لشركة النصر لكرة القدم في النسخة الأولى من دبلومة إدارة الأندية التي أطلقها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأول مرة على مستوى أندية العالم.

والتي تأتي تماشياً مع التغيرات التي تشهدها كرة القدم، وتهدف الدبلومة إلى مد مديري الأندية واللاعبين الدوليين السابقين بالخبرات المتعلقة بصناعة كرة القدم الحديثة والممارسات المتعلقة بإدارة الأندية واتخاذ القرارات في أمور التسويق والتمويل القانونية والحوكمة والمسائل القانونية وإدارة الملاعب.

ويُعد النصر النادي الإماراتي الوحيد الذي يشارك في هذه الدبلومة وتم اختياره ضمن 30 نادياً من بين أكثر من 400 ناد حول العالم.

جدير بالذكر أن الدورة تشهد مشاركة نخبة من أفضل وأعرق أندية العالم من بينها فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي وريفر بليت الأرجنتيني، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين الدوليين أبرزهم الإيطالي فابيو كانافارو والبرتغالي نونو جوميز والسويسري فيليب سينديروس ويحاضر فيها نخبة من خبراء كرة القدم في العالم في كافة المجالات.

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