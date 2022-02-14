وديتان تجهزان «أسود الرافدين» للقاء «الأبيض»

المصدر: دبي - علي شدهان

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يدخل منتخب العراق الأول لكرة القدم، معسكراً تدريبياً في بغداد اعتباراً من العاشر من مارس المقبل، ويلعب خلاله مباراتين وديتين يومي 12 و 17 من الشهر نفسه، استعداداً لمباراته الحاسمة أمام ضيفه منتخب الإمارات 24 مارس بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لـ«مونديال» 2022.

ويحتل «أسود الرافدين»، المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، و«الأبيض»، المركز الثالث بـ9 نقاط، ويتطلع كل منهما لخطف البطاقة الثالثة للعب في الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

إقالة

وشهدت الأيام الأخيرة، تسمية المدرب الوطني عبدالغني شهد، مديراً فنياً لمنتخب العراق بعد إقالة المونتينيغري زيليكو بتروفيتش في ضوء تردي الأداء والنتائج في التصفيات الحاسمة.

ويتوقع أن يجري عبدالغني شهد، سلسلة تغييرات على القائمة الرئيسية لمنتخب العراق قبل خوض مباراته الحاسمة أمام «الأبيض».

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