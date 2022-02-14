75 %: الصفقات الشتوية لم تحقق الفائدة الفنية للأندية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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في الأول من فبراير الجاري، أغلق اتحاد كرة القدم، باب الانتقالات الشتوية، والذي تم فتحه يوم 5 يناير الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين بالفريق الأول بالأندية المحترفة والدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب، وبلغت طلبات الأندية خلال الفترة الثانية للتسجيل الشتوية، 702 طلب، منها 45 طلباً للأندية المحترفة، وتضمنت 18 طلب تسجيل لاعب، و16 استبدال لاعب، و11 إعارة لاعب داخل الدولة.

ومع هذا، وعندما طرحنا سؤالنا في الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان الرياضي»، حول مدى تحقيق الصفقات الشتوية للفائدة الفنية المنتظرة للأندية، أجابت نسبة 75% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع بـ«لا»، مقابل 25% بـ«نعم»، وذلك بعد أن اختار المشاركون في التصويت على الاستطلاع عبر موقع «البيان»، «لا» بنسبة 76%، و«نعم» بنسبة 24%، والمشاركون في التصويت عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، «لا» بنسبة 74%، مقابل 26% اختاروا الإجابة بـ«نعم».

وبدوره، اتفق يوسف عبد العزيز لاعب الجزيرة والوصل السابق، مع أغلبية المشاركين في الاستطلاع، واختار الإجابة بـ«لا»، وأوضح: «رأينا حتى الآن جولتين من عمر دوري أدنوك للمحترفين، بعد إغلاق باب القيد الشتوي، وكذلك مشاركة الجزيرة في كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، وعلى الرغم من مشاركة أغلب الصفقات الشتوية، إلا أن ما يلفت الانتباه منها، ويبشر بمستوى جيد، قليل للغاية مقارنة بحجم الصفقات وقيمتها، خصوصاً على صعيد اللاعب الأجنبي سواء المحترف أو المقيم».

وأضاف يوسف: «في الحقيقة، مستوى الأجانب في أنديتنا أقل كثيراً مما كان يتم التعاقد معهم في المواسم الأولى لتطبيق نظام الاحتراف، ومع فتح الباب أمام التعاقد مع اللاعب المقيم، أصبح اللاعب المقيم أفضل كثيراً من اللاعب المحترف الأجنبي، وربما الجانب المادي هو العامل الرئيسي في هذا الأمر، على اعتبار أن تكلفة التعاقد مع اللاعب المقيم أقل مالياً من المحترف الأجنبي، وإدارات الأندية مطالبة بوقفة جادة في هذا الأمر، لأن التغييرات تكلف كثيراً».

واختتم لاعب الجزيرة والوصل السابق، قائلاً: «لدينا في دوري أدنوك للمحترفين، عدد محدود من اللاعبين الأجانب المميزين، وفي مقدمتهم لابا كودجو، هداف العين، أما على صعيد اللاعبين المقيمين، فهناك الكثير، ومنهم عثمان كمارا، والذي تألق مع اتحاد كلباء، وواصل تألقه عندما عاد لناديه الأصلي الشارقة، ولياندرو الذي يلعب مع عجمان على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، وعمر تراوري مع الجزيرة، وأتمنى الموسم المقبل، أن نرى مسابقاتنا بحلة جديدة، وبقوائم لاعبين يذكروننا بسنواتنا الماضية، لأن المستوى الفني لدورينا تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر سلباً على المنتخب الوطني الأول، وكذلك على مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا».

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