«دبي الرياضي» ينظم ملتقى المديرين التنفيذيين اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم مجلس دبي الرياضي، صباح اليوم، في مقره بحي دبي للتصميم، ملتقى المديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم، حيث سيتحدث في الملتقى ديفيد دين نائب رئيس مجلس إدارة نادي أرسنال، واتحاد كرة القدم الإنجليزي سابقاً، وسفير الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود مجلس دبي الرياضي في تمكين العاملين في مختلف التخصصات في الأندية، وشركات كرة القدم في دبي، من خلال الدورات وورش العمل والملتقيات واللقاء مع أصحاب التجارب الاحترافية الناجحة، والتعرف على أنجح الممارسات الاحترافية وسبل تكوين نموذج يتناسب مع أنديتنا وشركات كرة القدم، حيث قام المجلس يوم 10 فبراير الجاري، بالتعاون مع شرطة دبي بتنظيم ورشة عمل حول أمن الملاعب، تحدث فيها مختصون من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد ديفيد دين أحد أهم الشخصيات، التي تولت مهام قيادية في الكرة الإنجليزية منذ 1983، حيث وضع بصمة واضحة في تكوين نموذج نادي أرسنال بشكل عصري ونموذجي، كما تعاقد مع المدرب آرسين فينغر، ليكونا معاً نموذجاً مثالياً للتعاون بين قيادة النادي والمدير الفني، وصنعا معاً نجاحات كثيرة على مستوى الألقاب، ثم تشييد استاد الإمارات برعاية طويلة وناجحة من طيران الإمارات، مما أسهم في رفع القيمة السوقية للنادي.وسيقدم ديفيد دين خلاصة تجاربه ومساهماته في تطوير المسابقات والاستثمار الأمثل للموارد في محاضرته، التي تحمل عنوان «دور المديرين التنفيذيين في نجاح أندية وشركات كرة القدم»، وستكون فرصة للحاضرين للورشة ، للتعرف عن كثب على أسلوب العمل الأمثل في عالم الاحتراف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز