الوصل يواجه الشارقة والوحدة مع بني ياس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم، مباريات المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة مباراتين في مرحلة الذهاب، ويلعب في الخامسة و25 دقيقة، فريقا الوصل والشارقة، باستاد زعبيل، ويستضيف الوحدة فريق بني ياس، في الثامنة مساء، باستاد آل نهيان، وتطمح الفرق الأربعة في تحقيق نتيجة إيجابية، في خطوة أولى نحو نهائي الكأس الغالية، وتقام مباراتا العودة 22 الجاري، ولم تحصل الفرق على الوقت الكافي للتحضير، بعد انتهاء مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتأهل الوصل إلى المربع الذهبي، بالفوز على خورفكان والعين، في دور الـ 16، والثمانية، فيما تأهل الشارقة بالفوز على حتا وشباب الأهلي، وسبق للشارقة الفوز على الوصل 3 - 2، في سبتمبر الماضي، بالدوري، وستكون مواجهة اليوم، الأولى من ثلاث مباريات تجمع الفريقين خلال 9 أيام فقط، إذ يلتقي الفريقان 18 الجاري، باستاد زعبيل، في الجولة 16 للدوري، قبل لقاء إياب الكأس يوم 22 الجاري.

ويسعى «العنابي» إلى تكرار فوزه على «السماوي»، بعد تغلبه عليه بهدف دون رد، في الجولة 15 من الدوري، ويدخل المباراة بمعنويات عالية، في ظل احتلاله وصافة الدوري، ويستمر غياب مدافعه بيمنتا للإصابة، تحوم الشكوك حول مشاركة إسماعيل مطر.

وتأهل الوحدة للمربع الذهبي، بالفوز على عجمان، والجزيرة في دور الـ 16 والثمانية، فيما تأهل بني ياس بالفوز على الإمارات واتحاد كلباء.

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