الأسطورة فهد خميس يتعرض لوعكة صحية

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

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تعرض فهد خميس أسطورة الكرة الإماراتية ونجم الوصل السابق لوعكة صحية وتم نقله لأحد مستشفيات دبي لتلقي العلاج، وحالته الصحية تتحسن، وتمنى الشارع الرياضي الشفاء للنجم الكبير، فيما نشر خالد إسماعيل نجم منتخب الإمارات السابق تدوينة على «تويتر» متمنيا له الشفاء.

وفهد خميس، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية والخليجية وأحد الهدافين التاريخيين للدوري، وشارك مع المنتخب في 4 نسخ من كأس الخليج ،وفي مونديال 1990 وتوج مع الوصل بلقب الدوري 6 مرات، وتوج هدافاً لكأس الخليج عام 1986.

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