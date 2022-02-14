البطاقة الحمراء تنقذ الرفاعي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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أنقذت البطاقة الحمراء التي نالها مدافع خورفكان عبد الله الرفاعي أمام الوصل في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين اللاعب، من الدخول في جدل جديد مع فريقه السابق الوحدة والحالي خورفكان، إذ يلعب الفريقان الخميس على ملعب آل نهيان بالجولة 16 للدوري.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت حالة جدال وتنازع بين الناديين حول شرط في عقد إعارة الرفاعي اعتمد عليه اللاعب في رفضه خوض مباراة الدور الأول بحجة وجود بند يساند عدم مشاركته أمام فريقه السابق، فيما أكد خورفكان عدم وجود مثل هذا البند في عقد الإعارة بين الطرفين، وقامت إدارة خورفكان بتصعيد القضية للجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بعد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد بقبول شكوى النادي ضد اللاعب شكلاً، ورفضها مضموناً، ونفى اللاعب أمام اللجنة كل الاتهامات، التي جاءت في شكوى النادي ضده، بأنه امتنع عن خوض مباراة الفريق السابقة أمام الوحدة.

وكان إدارة خورفكان عاقبت الرفاعي داخلياً بخوضه التدريبات مع فريق الرديف، ليغيب عن عدد من المباريات قبيل أن يظهر أمام الشارقة خلال مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى 14 ضمن بطولة كأس الرابطة.

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