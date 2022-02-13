رفع الطاقة الاستيعابية للملاعب إلى 100% وتطبيق نظام المرور الأخضر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورابطة المحترفين الإماراتية، تحديثاً على بروتوكول دخول الجماهير إلى مدرجات الملاعب، حيث تم اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص PCR لا تتعدى 96 ساعة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، والسماح للفئة العمرية تحت 12 سنة بالتواجد في المدرجات، شرط الحصول على التطعيم، أو إبراز نتيجة فحص PCR لا تتعدى 96 ساعة.

كما تقرر رفع النسبة المخصصة للحضور الجماهيري إلى 100%، وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية، ومباريات منتخباتنا الوطنية، والمنتخبات الزائرة، ابتداء من الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز