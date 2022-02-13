«النواخذة» يعزز صدارته لدوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عزز دبا الفجيرة «النواخذة» صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على الحمرية 2 - 0، أحرز الهدفين كل من خالد عبد الله وروجر ميندوكا في الدقيقتين 75، 79 ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 49 نقطة وتراجع الحمرية للمركز الخامس بـ36 نقطة، وفاز الفجيرة على التعاون 2 - 1، أحرز ثنائية «الذئاب» عيسى يعقوب ووليام اوسو وللخاسر بوشعيب سفياني ووصل الفجيرة إلى 29 نقطة ويجمد التعاون عند 10 نقاط، وتعادل الرمس وضيفه الذيد 1 - 1، سجل للذيد راديم سيرنيكي وللرمس ليما.

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