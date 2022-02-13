فوز دبي وأبوظبي في دوري الصالات للصم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز نادي دبي على عجمان 10 - 2، بصالة نادي الثقة، في إطار دوري كرة القدم داخل الصالات للصم، وأدار المباراة يعقوب الحمادي، فيما تغلب أبوظبي على العين 9 - 2، وأدار المباراة علي كريم.

وأعرب محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية عن سعادته بمستوى فرق دوري كرة القدم لأصحاب الهمم، مؤكداً على المنافسة القوية والتي لن يتم حسمها إلا بعد انطلاق صافرة اللقاء الأخير.

وتوجّه بالتهنئة لفريقيّ دبي وأبوظبي، متمنياً حظاً أوفر لكل الفرق في قادم المباريات.

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