أروابارينا مدرباً للأبيض لنهاية كأس آسيا بالصين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أعلن اتحاد الكرة تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني ردلفو أروابارينا مدرباً لمنتخب الإمارات حتى نهاية كأس آسيا 2023، وذلك خلفاً للهولندي فان مارفيك الذي تمت إقالته من تدريب الأبيض أخيراً، وسيبدأ المدرب مهمته من الغد بمتابعة مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للوقوف على مستويات اللاعبين تمهيداً لاختيار قائمته استعداداً لمباريات العراق 24 مارس المقبل وكوريا الجنوبية 29 من الشهر نفسه في آخر مباراتين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اتحاد الكرة في دبي مساء اليوم، بحضور حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وأحمد الطنيجي عضو اللجنة، إلى جانب مسؤولي الاتحاد.

وأكد حميد الطاير، أن خطوة التعاقد مع أروابارينا جاءت بناء على خبرته الممتدة في كرة الإمارات عبر تدريبه لناديي الوصل وشباب والأهلي ومعرفته الجيدة بمستويات وقدرات اللاعبين، وأنه الأنسب لتحقيق طموحات اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها اجتياز التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال 2022، والمنافسة على لقب كأس الخليج العربي، التي تقام في يناير المقبل، والتمثيل المتميز في بطولة غربي آسيا التي تعد الإعداد الجيد للمنتخب للمشاركة في كأس نهائيات آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والتي يأمل اتحاد الكرة الوصول لمباراتها النهائية.

توصية

وفي ما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى إنهاء خدمات المدرب السابق للمنتخب فان مارفيك أوضح الطاير: حينما تسلمنا لجنة المنتخبات كانت هناك توصية بإقالة مارفيك من قبل اللجنة السابقة، إلا أنه لم تكن لدينا أي فرصة لإنهاء تعاقده وقتها، وحينما استطعنا التوصل إلى اتفاق مع أورابارينا رأينا أن الوقت مناسب لإنهاء خدمات مارفيك.

فيما قال الأرجنتيني ردلفو أروابارينا: أنا سعيد جداً بتولي مهمة تدريب منتخب الإمارات وخوض تحدٍّ جديد في مسيرتي التدريبية وأشكر اتحاد الكرة على منحي هذه الفرصة التي سأعمل فيها على بذل كل ما أملك لخدمة كرة الإمارات، ولست خائفاً من التجربة لثقتي الكبيرة بقدرات اللاعبين ودعم اتحاد الكرة.

فكرة

وعن مدى معرفته بمنتخب الإمارات قال أروابارينا: تكونت لدي فكرة جيدة عن منتخب الإمارات من خلال تواصلي مع بعض اللاعبين الذين سبق أن دربتهم في ناديي الوصل وشباب الأهلي، وخطة العمل لتصحيح الأوضاع في المنتخب سنضعها قريباً بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وأمامنا فرصة جيدة للعمل على وضع خطة متوسطة المدى وأخرى طويلة، وستكون البداية بتأهل اللاعبين معنوياً وفنياً في المرحلة المقبلة.

وأضاف: لا أحب الكلام وإنما العمل في الميدان، قريباً جداً سيستكمل أعضاء الجهاز الفني، وكلي ثقة بالمجموعة التي ستكون برفقتنا في المرحلة المقبلة، ومن جهة أخرى تقرر تجديد الثقة بالمدرب الوطني سليم عبدالرحمن في العمل مساعداً للمدرب أروابارينا إلى جانب الاستعانة بأربعة مساعدين في مختلف التخصصات من قبل المدرب.

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