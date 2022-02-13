الشارع الرياضي يتمنى الشفاء لفهد خميس

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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أصيب فهد خميس أسطورة الكرة الإماراتية ونجم الوصل سابقا بوعكة صحية ألزمته الفراش لتلقي العلاج بأحد مستشفيات دبي، وبحسب مصدر قريب من اللاعب فإن حالته الصحية في تحسن.

وتمنى الشارع الرياضي الشفاء العاجل لفهد خميس، و نشر زميله خالد إسماعيل نجم منتخب الإمارات السابق تغريدة على حسابه في "تويتر" داعيا الله أن يمن عليه بالشفاء.

ويعد فهد خميس، نجم منتخب الإمارات وفريق الوصل السابق، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية والخليجية وأحد الهدافين التاريخيين للدوري بـ175 هدفا

وشارك فهد خميس مع المنتخب الإماراتي في 4 نسخ من كأس الخليج، من 1982 إلى 1990، لكن لم يحالفه التوفيق في الفوز باللقب، كما شارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا وتوج مع الوصل بلقب الدوري 6 مرات..

وهو ثاني أفضل هدافي الإمارات في كأس الخليج برصيد 10 أهداف، جاءت خلال الفترة من 1982 إلى 1990، في شباك منتخبات عمان والعراق والسعودية وقطر والبحرين، وتوج هدافاً لكأس الخليج الثامنة عام 1986 برصيد 6 أهداف..

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