كوزمين.. المؤثر الأكبر

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تصدّر الروماني كوزمين أولاريو قائمة أكثر المدربين تأثيراً في دوري المحترفين منذ موسم 2008 حتى الآن، بمعدل تقييمي 9.71 نقاط، على مدار 5 مواسم، عمل فيها بأندية العين وشباب الأهلي والشارقة، قاد خلالها تلك الأندية في 166 مباراة، يليه البرازيلي باولو بوناميجو، بمعدل 6.60 نقاط، على مدار 7 مواسم، قاد خلالها الشباب والجزيرة والشارقة في 134 مباراة.

جاء في المركز الثالث الوطني عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بمعدل 6.34 نقاط بعد أن قاد الشارقة في 114 مباراة على مدى 6 مواسم، وفي المركز الرابع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بمعدل 5.99 نقاط، بعد أن قاد الوصل وشباب الأهلي في 87 مباراة على مدى 4 مواسم، وفي المركز الخامس البرازيلي أبل براغا بمعدل 5.79 نقاط بعد أن قاد الجزيرة في 134 مباراة على مدى 4 مواسم، واحتل الهولندي هنيك تين كات المركز السادس بمعدل 5.72 نقاط بعد أن قاد الوحدة والجزيرة وشباب الأهلي 89 مباراة على مدى 7 موسم.

وجاء الكرواتي زلاتكو داليتش في المركز السابع بمعدل 5.71 نقاط، بعد أن قاد العين في 74 مباراة على مدى 4 مواسم، واحتل المدرب الصربي ايفان يونانوفيتش المركز الثامن بمعدل 5.53 نقاط بعد أن قاد النصر في 104 مباريات على مدى 6 مواسم.

كيفية التقييم

تظهر هذه الأرقام من خلال دراسة إحصائية متخصصة، قام بها الإماراتي منصور عبد الله الخبير في الإدارة الرياضية والتسويق والاتصال وتحليل البيانات، والذي خص «البيان الرياضي» بتفاصيل تلك الدراسة العلمية، التي تحلل عمل المدربين منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008 وحتى الآن، وقال إن الدراسة تقيم عمل المدربين من خلال المباريات التي قادها من حيث تأثير النتائج والاستمرارية في العمل ومعدل النقاط التي نجح في حصدها ومعدل مرات الفوز والتعادل والخسارة والأهداف، ولم تتطرق الدراسة إلى الألقاب التي حصدها المدرب خلال مسيرته مع الفرق المحلية.

الإدارة الحديثة

وقال منصور عبد الله: ركزنا خلال الدراسة على نتائج المباريات، مثل عدد مرات الفوز والعدد الأقل في الخسارة وفارق الأهداف، والعديد من الأمور المتعلقة بالمباريات ووضعنا برنامجاً حسابياً لكل منها يتحول إلى نقاط إجمالية في التقييم العام، ومثل تلك الدراسات لها أهمية كبرى لدى إدارة الأندية لإنارة الطريق لهم، خاصة وأن الإدارة الحديثة تعتمد على تحليل البيانات ولغة الأرقام قبل اتخاذ أي قرارات مؤثرة.

وعن أسباب عدم تضمين الدراسة لأفضل 3 مدربين في النتائج مثل مهدي علي، وزوران، وأيمن الرمادي، قال: لم نعتمد على الإنجازات والبطولات وإنما دراستنا على عدد المباريات والنتائج والمدرب زوران حقق بطولات مع العين الكل يشهد بها ولكن معدله نقاطه وصل إلى 4.38 نقاط، والمدرب مهدي علي صاحب البطولات مع شباب الأهلي وصل معدل نقاطه حتى الجولة 14 للدوري الحالي 3.70 نقاط، وأيمن الرمادي وصل إلى 4.80 نقاط والثلاثة لم يتجاوزوا حاجز النقاط الخمس للآن. ونوه منصور عبدالله بأن معدل كل مدرب لايزال على رأس عمله في أنديتنا يتطور من جولة إلى أخرى وفق نتائج فرقه.

واختتم منصور عبد الله بقوله، إن الدراسة شملت جميع مواسم الاحتراف، و165 مدرباً تعاقبوا على تدريب فرقنا المحلية خلال تلك المواسم، التي شهدت معدل إقالات المدربين بلغ 8.7 %، فيما بلغ معدل الاستقالات المقدمة من المدربين 5.9% من إجمالي العدد، فيما بلغ معدل الاستعانة بمدربين مؤقتين 2.5%.

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