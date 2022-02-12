فوز العربي والبطائح ومسافي في «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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فاز العربي على «غلف إف سي» 4 - 1، اليوم، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أحرز الرباعية كل من ألكسندر ازاريدو، وخالد الشيباني وفارس الجابري وسالم راش، بينما سجل للخاسر محمد ابيبو، وأصبح رصيد العربي 47 نقطة، وواصل البطائح انتصاراته، وتغلب على مصفوت 4 - 1، سجل للبطائح سيكو بابا، هدفين، وجارديل أوليفيرا، وبرتراند، وللخاسر كارلوس البيرتو، ووصل البطائح إلى النقطة 37.

وتعادل دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء 1-1، وسجل العماني محمد المربوعي لدبا، وبيغي لوكوي للجزيرة الحمراء، وحقق مسافي مفاجأة، وفاز على حتا بهدف عيد الله راشد.

ويلتقي غداً الأحد، الحمرية مع دبا الفجيرة، والتعاون ضد الفجيرة، والرمس مع الذيد.

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