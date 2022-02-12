إهدار الفرص مشكلة النصر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فرّط النصر في فوز كان في متناوله عندما كان متقدماً حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع على مضيفه العروبة بهدف تيغالي، ليعود صاحب الأرض ويدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة (90 + 6) عبر البديل محمد خلفان، وشهدت المباراة إهدار العديد من الفرص خصوصاً من النصر الذي تبارى لاعبوه في إهدارها أمام حارس العروبة أحمد حمدان والذي وقف سداً منيعاً لهجوم «العميد»، ولم يحسن توزي لاعب النصر التعامل مع فرصتين محققتين، وأضاع ريان مينديز فرصة ثالثة، كما لاحت فرصة على طبق من ذهب للبديل راشد محمد في نهاية اللقاء لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى وسط دهشة مدرب وجماهير النصر.

وفي المقابل لم تكن فرص العروبة بالمستوى نفسه وتمكن البديل خلفان المعار من خورفكان في «الميركاتو» من إهدار فرصة فور نزوله، ولكنه عوضها بإحراز هدف التعادل في وقت قاتل ليقتنص العروبة نقطة غالية من النصر.

وقال سالم ربيع مدرب النصر: وصلنا للمرمى مرات عدة والحظ أدار ظهره لفريقنا في فرص كثيرة، وخسرنا نقطتين في آخر دقيقة. وأضاف: علينا حل مشكلة إهدار الفرص.

وأكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة أن فريقه خرج بنقطة غالية من المباراة بفضل «النفس الطويل للاعبين» وعدم الاستسلام، وقال: تكرر المشهد خلال الموسم الحالي في مباريات عدة نجحنا فيها في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع، كما أن التغييرات التي قام بإجرائها أدت مفعولها ونجحنا في تجنب الهزيمة.

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