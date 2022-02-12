أروابارينا الأقرب لتدريب «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة «بالتمرير»، على توصية لجنة المنتخبات، بإقالة الهولندي فان مارافيك من تدريب المنتخب الأول، بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود، بسبب إصرار المدرب على البقاء في وطنه هولندا، والاكتفاء بالحضور عند التجمعات الرسمية لـ «الأبيض»، وعدم اقتناعه بإقامة أي مباريات ودية تسهم في تجهيز اللاعبين للمباريات الرسمية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وبات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الأقرب لتولي المهمة، بحكم خبرته مع كرة الإمارات، ومعرفته لمستويات اللاعبين، حيث بدأت المفاوضات معه، وأبدى موافقته على تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر الانتهاء من المفاوضات بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة، على أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمراً صحافياً خلال هذا الأسبوع، للإعلان الرسمي عن التعاقد.

مشوار

وبدأ أروابارينا مشواره بالملاعب، كمدافع في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولعب لعدة أندية، منها فياريال الإسباني، وأيك أثينا اليوناني، وتيجري الأرجنتيني، أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي، كما مثّل منتخب الأرجنتين في الفترة من 1994 وحتى 2006، ولعب 6 مباريات دولية، واعتزل في 2011، واتجه إلى التدريب في البداية مع فريق تيجري الأرجنتيني، ثم ناسيونال في أوروغواي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وفي موسم 2016- 2017، بدأ تجربته في منطقة الخليج، بتدريب فريق الوصل، ثم الريان القطري، وأخيراً شباب الأهلي، وتوج مع بوكا جونيورز بالدوري المحلي «مرة واحدة»، وكأس الأرجنتين «مرة واحدة»، ومع الريان القطري بكأس الشيخ جاسم «مرة واحدة»، ومع شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري.

الإقالة الثانية

وتعتبر إقالة مارفيك من تدريب منتخب الإمارات، هي الثانية، حيث سبق وأقيل من منصبه مطلع ديسمبر 2019، بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج «خليجي 24»، وعدم تحقيق المنتخب نتائج إيجابية في تصفيات كأس العالم، باحتلاله المركز الرابع بالمجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وخسارة في 4 مباريات، وهو الأمر الذي عكس سوء إدارته للمنتخب.

ويحتل «الأبيض» حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، برصيد 9 نقاط، بعد إيران وكرويا الجنوبية، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراتين المقبلتين أمام العراق وكوريا الجنوبية، 24 و 29 مارس المقبل، بطموح تعزيز قبضته على المركز الثالث بالمجموعة، والذي يتنافس معه منتخبا لبنان والعراق.

عدوى التغيير

وتعتبر إقالة مارفيك، هي الثالثة لفرق المجموعة الأولى خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الاتحاد العراقي، تكليف مدربه الوطني عبد الغني شهد، لقيادة المنتخب في مباراتي الإمارات وسوريا، خلفاً للمونتينغري جيليكو بيتروفيت، فيما استعان الاتحاد السوري بالمدرب غسان معتوق، لقيادة المنتخب في المباراتين المتبقيتين له أمام لبنان والعراق، وكأنها عدوى وأصابت فرق المجموعة.

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