5 لاعبين أجانب بدوري أدنوك الموسم المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

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علم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة أن لجنة المحترفين تترقب الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع إصدار قرار بتطبيق قاعدة 5+1 في مسابقات دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة، بإضافة لاعب أجنبي إلى العدد الحالي وهو أربعة لاعبين إلى جانب الاستعانة بلاعب آسيوي، مع مضاعفة المكافآت الخاصة بالبطولة وإجراء بعض التعديلات التطويرية المهمة على المسابقة.

وبناء على تلك التطويرات تدرس رابطة المحترفين تطبيق الاستعانة باللاعبين الأجانب الخمسة بداية من الموسم المقبل، بدلاً من التوصية السابقة بالتطبيق من الموسم بعد المقبل لمنح الفرصة أمام أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا لمواجهة المتطلبات الجديدة للمسابقة ولتجهيز الجيد للمشاركة بها، سعياً لتقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة.

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