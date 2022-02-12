العين.. الفارق 6 نقاط في الصدارة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، أحمد عيسى

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عزز العين صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بفوز جديد على حساب مضيفه الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الفريقين أمس، ضمن الجولة 15، وأحكم قبضته على القمة بالنقطة 36، وبفارق 6 نقاط عن مطارده الوحدة،وحملت الثلاثية توقيع الكولومبي دانيلو اربوليدا، أحمد برمان، ولابا كودجو في الدقائق 27 و 62 و 71، وأهدر لابا كودجو ركلة جزاء في الدقيقة 16.وتعادل شباب الأهلي ومضيفه عجمان 1-1 ووصل «فرسان دبي» للنقطة 27 و«البرتقالي» إلى 19 نقطة، وجاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، وكثرت الحالات الجدلية ،وعاد الحكم أحمد درويش لتقنية «VAR» أكثر من مرة،وتفوق عجمان بهدف تراولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23 ، وشهد الوقت البديل «45+2» احتساب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي وطرد مدافع عجمان عبد الله صالح ، ولكن حكم «VAR» ألغى القرار ونجح شباب الأهلي في إدراك التعادل عن طريق أحمد نور الله في الدقيقة 47.

وخطف العروبة تعادلاً ثميناً أمام النصر بنتيجة 1 - 1، وتقدم النصر بهدف تيغالي في الدقيقة 38، وأدرك البديل محمد خلفان التعادل للعروبة في الدقيقة (90+6 ) ووصل «العميد» للنقطة 19، والعروبة للنقطة التاسعة.

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