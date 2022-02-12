4 مباريات في الجولة 19 لـ «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تشهد الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إقامة 4 مباريات، السبت، ويلعب العربي مع غلف اف سي، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، وحتا مع مسافي، والبطائح مع مصفوت، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي العربي وصيف الهواة «44 نقطة» عندما يلتقي بغلف اف سي صاحب المفاجآت والذي يحتل المركز الثامن «22 نقطة»، ويلعب دبا الحصن الثالث مع الجزيرة الحمراء. ويبحث البطائح «34 نقطة» عن فوزه الثالث توالياً عندما يستقبل مصفوت الخاسر أمام حتا بنتيجة 1 - 2، ويبحث «الإعصار» الحتاوي «28 نقطة» عن تعزيز تفوقه في مواجهة مسافي.

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