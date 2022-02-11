شباب الأهلي يخرج بنقطة التعادل من ملعب عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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حصل شباب الأهلي على نقطة التعادل «1-1» أمام مضيفه عجمان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين بإستاد راشد بن سعيد، ونجح الضيوف في تحويل تأخرهم بهدف في الشوط الأول لتعادل بداية الشوط الثاني، وبذلك يصل شباب الأهلي للنقطة 27 وعجمان إلى 19 نقطة.

جاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول حيث كثرت فيه الحالات الجدلية وعودة الحكم أحمد عيسى درويش لتقنية «الفار» أكثر من مرة، وظهر الفريقان بمستوى هجومي متكافئ تبادلا فيه الهجمات قبل أن يتفوق عجمان بعد مضي ربع الساعة الأولى بفضل تحركات وليد أزراو وفراس بالعربي، وترجم عجمان هذه الأفضلية إلى ركلة جزاء في الدقيقة 23 ارتكبها الحارس ماجد ناصر مع وليد أزارو، نفذها بذكاء بوبكر تراولي على يسار ماجد ناصر وضاعت فرصتين لعجمان بعد هذا الهدف من عبد الله عبد العزيز فيما اعتمد شباب الأهلي على بعض الحلول الفردية من يحي الغساني وأحمد نور الله لم يُكتب لها النجاح أمام مرمى علي الحوسني.

وشهد الوقت البديل «45+2» احتساب الحكم أحمد عيسى ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي وطرد مدافع عجمان عبد الله صالح نتيجة سقوط مهدي قائدي داخل الصندوق، ولكن حكم «الفار» ألغى القرار بعد معاينة الحالة على «الفيديو» لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف تراولي.

الشوط الثاني للمباراة بدأ أكثر اثارة بفضل اجتهاد شباب الأهلي لتعديل النتيجة من أول دقيقة ونجح في تحقيق ذلك سريعاً بعد مرور دقيقتين «47» عن طريق أحمد نور الله، وأخذت المباراة طابعاً سريعاً بعد هذا الهدف حيث تبادل الفريقان الهجمات ولكن لم تسفر عن شيء، كما أجرى مدربا الفريقين عدد من التبديلات في الدقائق الأخيرة بهدف تغيير النتيجة وضاعت فرصتين لعجمان في الدقيقة الأخيرة من رأسيتين لمحمد إسماعيل وعبد الله صالح لتستمر النتيجة على حالها ويحصل كل فريق على نقطة.

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