العروبة يخطف تعادلاً بطعم «النصر» من العميد

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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خطف العروبة تعادلاً بطعم «النصر» أمام ضيفه العميد في أعقاب نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف خلال المواجهة التي جرت اليوم بملعب الفجيرة ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بكر للعميد الذي كان الطرف الأفضل لاعبه سبستيان تيغالي في الدقيقة 38، وعدل البديل محمد خلفان النتيجة للعروبة في الوقت بدل الضائع تحديداً في الدقيقة 90+6 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد النصر إلى 19 والعروبة إلى 9 نقاط.

ساد الحذر المفرط انطلاقة الشوط الأول وسرعان ما بدأ النصر في بسط سيطرته على أرضية الملعب مع محاولات مستمرة من لاعبيه لفتح ثغرات وسط دفاع العروبة المتماسك، وتلوح الفرصة الأولى للعميد للتسجيل من الكرة الثابتة التي نفذها توزي بدقة متناهية لكن حارس العروبة أحمد حمدان كان لها بالمرصاد ليبطل مفعول الكرة في الدقيقة 19، ويأتي الرد سريعاً من مهاجم العروبة أحمد موسى الذي وجد نفسه في مواجهة حارس النصر أحمد شامبية ليسدد الكرة في المرمى ليقطع طريقها ليما الذي أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق 25.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف الأرجنتيني تيغالي الذي سدد كرة أرضية زاحفة لم يراها حارس العروبة إلا وهي تعانق الشباك في الدقيقة 38، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وخلال شوط المدربين تواصلت محاولات الطرفين من أجل تعديل الأوضاع، فالعروبة يسعى للتعادل والعميد لإحراز هدف الأمان والاطمئنان، ويهدد البحريني علي مدن محترف العروبة مرمى النصر بكرة لم يكتب لها النجاح في الدقيقة 60، وفي المقابل وجد الغائب الحاضر ريان مينديز لاعب النصر نفسه في وضعية مريحة لكنه أهدر الكرة بطريقة غريبة ومرمى العروبة شبه خال «ق 70»، وكرة أخرى من اللاعب نفسه لعبها بكعب الحذاء ارتطمت بقائم مرمى العروبة.

وواصل لاعبو العميد مسلسل إهدار الأهداف بعد أن أطاح توزي بالكرة خارج الخشبات الثلاث لمرمى العروبة بصورة غريبة في الدقيقة 81، وبعد أن ظن الجميع بأن المباراة في طريقها لفوز النصر فاجأ البديل محمد خلفان الجميع وتمكن من إدراك التعادل للعروبة في الوقت القاتل ليكسب كل فريق نقطة.

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