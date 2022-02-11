العين يؤمّن صدارته للدوري بثلاثية في شباك الصقور

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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أمّن العين صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بفوز جديد على حساب مضيفه الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تفوق «الزعيم» طوال شوطي اللعب وفرض أسلوبه منذ البداية وحتى صافرة النهاية، مترجماً تفوقه بثلاثة أهداف حملت توقيع المدافع الكولمبي دانيلو اربوليدا ق 27، أحمد برمان ق 62، لابا كودوجو ق 71.

وأهدر «الزعيم» العديد من السوانح في المباراة بعد أن شكل ضغطاً متواصلاً على مضيفه الذي اعتمد على الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة، لكنه أخفق في الجانبين مع تألق حارس المرمى سهيل المطوع في التصدي لعدد من الكرات الخطرة ومنها ركلة جزاء نفذها لابا كودجو في الدقيقة 16 وكانت المباراة حينها تسير على وقع التعادل السلبي، لكن العين تمكن من التعويض ومعانقة شباك الصقور الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، وعاد من جديد إلى مربع النتائج السلبية التي كان قد فارقها بنهاية الدور الأول من المنافسة عندما فاز خارج دياره على عجمان، لكنه خسر الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، وعاد ليخسر اليوم أمام العين، ليبقى في موقعه بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط، بينما أمّن العين صدارته للمنافسة رافعاً رصيده إلى 36 نقطة.

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