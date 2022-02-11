الحفاظ على النجوم شعار «أصحاب السعادة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل الوحدة سياسة الحفاظ على نجومه بتجديد عقدي نجمي الفريق الأول لكرة القدم طحنون الزعابي والسوري عمر خريبين، ونجح الوحدة في تجديد عقد الدولي عمر خريبين لمدة موسمين إضافيين ليستمر في صفوف «أصحاب السعادة» حتى عام 2025.

وتعاقد الوحدة مع عمر خريبين في يناير 2021 بعقد لمدة موسمين ونصف، ينتهي في صيف 2023، وفضّل النادي تمديد عقد اللاعب لموسمين قادمين بعدما ظهر بشكل جيد للغاية، كأحد أفضل الصفقات التي أبرمها النادي في السنوات الأخيرة، وبعد تألق اللاعب مع الفريق ودوره المؤثر منذ انضمامه للعنابي.

وأنهى النادي حالة الجدل التي صاحبت تجديد عقد اللاعب الدولي الشاب طحنون الزعابي الذي كان سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وقطع الطريق على الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب، ليجدد النادي عقده لمدة 4 سنوات حتى 2026.

وقابلت جماهير الوحدة إعلان النادي بتجديد عقد الزعابي وخريبين بفرحة كبيرة، خاصة وأنهما يحظيان بمكانة كبيرة لدى جماهير العنابي ولإمكانياتهما وقدراتهما العالية والمستوى المتميز الذي يقدمانه مع الفريق هذا الموسم على وجه الخصوص.

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