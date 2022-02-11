كالديرون يفشل في فك شفرة «الإمبراطور»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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للمباراة الثانية توالياً يفشل الأرجنتيني غابرييل كالديرون مدرب خورفكان في إيقاف مسلسل هزائم «النسور»، ولم يفلح كالديرون في فك شفرة فريقه السابق الوصل والذي أشرف على تدريبه قبل مواسم عدة لينجح «الإمبراطور» في العودة بالثلاث نقاط، وهي الهزيمة السادسة على التوالي لأبناء الخور حيث خسر الفريق من الشارقة، والجزيرة، وكلباء، شباب الأهلي، العين والوصل، ليفقد 18 نقطة، ويظل في مركزه الحادي عشر برصيد 15 نقطة، قريباً من منطقة الخطر.



60 دقيقة



ورغم خوض خورفكان لقاء الوصل بعشرة لاعبين لأكثر من 60 دقيقة بعد طرد المدافع عبد الله الرفاعي إلا أن هجوم الوصل لم يحرز سوى هدف وحيد جاء في الدقيقة 71 عبر تسديدة ميشيل اراوخو، وبعد المباراة تحول اهتمام المدرب البرازيلي هيلمان نحو مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة يومي 14 و22 الجاري.



صعوبات وغيابات



وأكد البرازيلي هيلمان مدرب الوصل أن لاعبي فريقه قدموا مباراة جيدة كفلت لهم العودة بالنقاط الثلاث من خورفكان، وقال: واجهتنا صعوبات عدة تمثلت في الغيابات المتنوعة، ولابد من توجيه التحية للاعبين على الأداء، مشيراً إلى أنهم أظهروا مسؤولية كبيرة واستحقوا العودة بالنقاط، ولفت إلى أن التركيز سيتحول لمباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة.

وأبدى الأرجنتيني كالديرون مدرب خورفكان عدم رضاه عن النتيجة، معدداً الصعوبات التي واجهت النسور أثناء المباراة بعد حالة الطرد التي تعرض لها الرفاعي إلى جانب إصابة مسعود سليمان، وقال صمدنا لمدة 90 دقيقة ولم يحالفنا التسجيل وحاولنا العودة لكن ذلك لم يحدث.

ورفض المدرب الحديث عن التحكيم، منوهاً إلى إنه سيحاول إعادة الفريق لسكة الانتصارات في قادم الجولات.

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