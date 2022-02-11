كايو والحوسني وريبروف .. الأفضل في ديسمبر ويناير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهري ديسمبر ويناير، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات»، وفاز البرازيلي كايو وعادل الحوسني «الشارقة»بجائزتي أفضل لاعب وأفضل حارس، والأوكراني سيرجي ريبروف«العين» بجائزة أفضل مدرب.

وتفوق كايو لوكاس، على كل من زميله لوان بيريرا، والبرتغالي توزي «النصر»، وعبدولاي ديابي «الجزيرة»، ومحمد الحمادي «بني ياس»، فيما كسب عادل الحوسني،جائزة أفضل حارس، متفوقاً على علي خصيف «الجزيرة»، ومحمد الوالي «الوصل»، وواصل ريبروف، احتفاظه بجائزة أفضل مدرب، بعد التفوق على كايزر «الجزيرة»، وكوزمين «الشارقة».

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