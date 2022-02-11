لاعب الوحدة: من حقي المطالبة بطرد شقيقي من الملعب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد طحنون الزعابي لاعب الوحدة، أن مطالبته بطرد شقيقه محمد الزعابي لاعب بني ياس، أمر طبيعي في مباراة كرة القدم، وهناك تحد دائماً بينه وبين شقيقه ولكنهما أشقاء خارج الملعب وليس داخله.

وطالب طحنون الزعابي في واقعة طريفة بطرد شقيقه الأكبر خلال مباراة بني ياس والوحدة في الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بفوز الوحدة بهدف نظيف سجله فارس جمعة.

ورصدت كاميرا المباراة مطالبة الزعابي بطرد شقيقه بعد لعبة تدخل فيها محمد حمدان الزعابي لاعب وسط بني ياس مع الشقيق الأصغر في الدقيقة 30 من عمر المباراة، إلا أن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب السماوي، ولم يستجب لطلب طحنون الزعابي الذي حاول التأثير على الحكم لإشهار البطاقة الحمراء لشقيقه.

وقال طحنون الزعابي في تصريحاته عقب المباراة تعليقاً على الواقعة:" في الملعب لا يوجد أشقاء، والأمر الثاني من حقي المطالبة بالطرد نتيجة لعبة قوية، ولكن بالطبع نحن خارج الملعب أشقاء ودائما ما يكون هناك تحدياً بيننا خاصة قبل المباراة بيومين".

وحرص الزعابي على توجيه رسالة شكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وجمهور النادي على الثقة التي منحوها إياه والتي أثمرت عن تجديد عقده حتى عام 2026، معرباً عن أمنياته بأن يحقق بداية قوية جديدة مع العنابي في المرحلة المقبلة، وختم:" لن أقصر مع الوحدة حتى ينتهي مشواري مع كرة القدم".

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