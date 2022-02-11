الوحدة يطارد العين بالنقطة 30 وفوز الوصل والشارقة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي

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واصل الوحدة مطاردة العين على صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه أمس على بني ياس بهدف دون رد بالجولة 15، ليصل إلى النقطة 30، بفارق 3 نقاط عن العين المتصد، وتقدم الوحدة بهدف فارس جمعة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وتوقفت المباراة لأكثر من 5 دقائق بعد أن تدخلت تقنية الفيديو في لقطة طالب فيها لاعبو بني ياس بركلة جزاء وبدا أن التقنية معطلة قبل أن تعود، ويرفض الحكم احتساب الركلة.

وحقق الوصل فوزاً «صعباً» على مضيفه خورفكان، 1 - 0، وأحرز الهدف أراوخو في الدقيقة 71، ولعب خورفكان منذ الدقيقة 30 بعشرة لاعبين، بعد طرد عبدالله الرفاعي، وبهذه النتيجة يصل الوصل إلى 21 نقطة.وتغلب الشارقة على الظفرة 1 - 0 ووصل للنقطة 29، وسجل الهدف كمارا بعد نصف ساعة من انطلاقة المباراة.

وتقام اليوم 3 مباريات، ويلعب الإمارات مع العين، وعجمان مع شباب الأهلي، والعروبة مع النصر.

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