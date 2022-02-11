«الأبيض» يحافظ على التصنيف 69 عالمياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حافظ منتخبنا الوطني لكرة القدم «الأبيض»، على موقعه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب المباريات الدولية التي أقيمت في يناير الماضي، محققاً المركز 69 على مستوى العالم، وجاء المنتخب المغربي، في الصدارة العربية، بالمركز 24، يليه المنتخب المصري (34)، ثم تونس (36)، والجزائر(43)، وقطر (52)، والسعودية (53)، والإمارات (69)، والعراق (74)، وعمان (79)، والبحرين (89)، وجاء «الأبيض» في المركز السابع على مستوى القارة الآسيوية، بعد إيران المصنفة (21) على العالم، اليابان (23)، كوريا الجنوبية (29)، أستراليا (37).

وحل منتخب السنغال بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية في المركز الـ 18 عالمياً والأول أفريقياً، فيما جاء المنتخب المصري وصيف البطولة الرابع أفريقياً، ويسبقه المغرب ونيجيريا.

وحل المنتخب البلجيكي في صدارة تصنيف «فيفا»، يليه المنتخب البرازيلي، ثم الفرنسي ثالثاً، ثم الأرجنتيني رابعاً، والإنجليزي خامساً، والإيطالي سادساً، والإسباني سابعاً، والبرتغالي ثامناً، والدنماركي تاسعاً، والهولندي عاشراً.

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