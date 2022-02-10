فواز عوانة: تقنية الفيديو كانت معطلة في لقطة ركلة الجزاء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف فواز عوانة، قائد فريق بني ياس، أن تقنية الفيديو كانت معطلة في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة بني ياس والوحدة التي انتهت لمصلحة الأخيرة بهدف نظيف في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وطالب بني ياس باحتساب ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بداعي لمس الكرة يد مدافع الوحدة علاء الدين زهير.

وقال فواز عوانة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «تقنية الفيديو لم تكن تعمل في اللقطة التي ذهب فيها حكم المباراة للتأكد من وجود ركلة جزاء من عدمه في الثواني الأخيرة، وهو ما تسبب في استهلاك وقت كثير من قِبل الحكم أمام شاشة (الفار)».

وأضاف أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء، وحاول كثيراً إدراك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن لم يحالفه التوفيق.

واستغرق حكم المباراة محمد عبدالله وقتاً طويلاً بعد مطالبة حكم الفيديو بمشاهدة اللعبة التي أثارت الجدل، وأضاف وقتاً ضائعاً مدته 6 دقائق، ولكن استمرت المباراة حتى الدقيقة 100 قبل أن يطلق صافرة النهاية.

ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة 30 في وصافة دوري أدنوك للمحترفين، بفارق 3 نقاط عن العين المتصدر، بينما تراجع بني ياس إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

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