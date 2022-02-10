«المحترفين» تواصل «بناء المهارات» للأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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نفذت رابطة المحترفين ضمن برنامج بناء المهارات التعليمية للأندية المحترفة - وحدة محرري التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني مجموعة من المبادرات لتحسين التواصل الاجتماعي، وتعزيز التفاعل مع الجماهير، وكلفت الرابطة مختصين في المجال، للعمل جنباً إلى جنب مع كل نادٍ، من خلال تقديم الاستشارات اللازمة، والدراسات التي تمكن النادي من تطوير تواجده على المنصات الرقمية، وبناء الولاء والانتماء بينه وبين المشجع.

تسعى رابطة المحترفين من خلال برنامج بناء المهارات التعليمية للأندية المحترفة، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العالميين في مجال كرة القدم، إلى تنمية وتطوير المواهب المهنية في أندية كرة القدم الإماراتية المحترفة على شتى الصُعد، بما يسهم في تطور الكرة الإماراتية محلياً وإقليمياً.

أتت مبادرة «تم يا البركان»، التي نفذها نادي عجمان، بإشراف كولين جيسبون، خبير الاتصال الجماهيري في كرة القدم، المكلف من قبل الرابطة، إحدى ثمرات برنامج بناء المهارات التعليمية مع المكتب الإعلامي للنادي.

وشهدت المبادرة تفاعلاً إيجابياً مع الجماهير بدأت في منصات التواصل الاجتماعي، وامتدت لمدرجات استاد راشد بن سعيد، في مباراة عجمان والوصل، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تم العمل في الفترة الماضية على طرح العديد من الأفكار الابتكارية والإبداعية؛ مثل الوصول إلى كافة أطياف المجتمع، وتوجيه رسائل جاذبة للجمهور، وتحفيزهم لحضور المباريات ودعم الفريق، والاستفادة من الحوافز المادية والمعنوية التي أطلقتها إدارة النادي والداعمون لها، بالإضافة إلى إشراك اللاعبين في الحملة.

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