الوحدة يفوز بصعوبة على بني ياس ويصل للنقطة 30

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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واصل الوحدة مطاردة العين على صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الصعب على بني ياس بهدف دون رد، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من المسابقة، ليصل العنابي إلى النقطة 30 في المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن العين المتصدر الذي يواجه الإمارات غداً في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 19 نقطة في المركز السابع.

قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، ونجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف المباراة الوحيد الذي سجله فارس جمعة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بعدما ارتقى لركنية فابيو مارتينز ووضعها برأسه في شباك الحارس فهد الظنحاني.

وبدا الوحدة أفضل من الناحية التكتيكية، وحرم القائم البرتغالي فابيو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأنقذ محمد الشامسي حارس الوحدة مرماه من تسديدة قوية من كرة ثابتة أرسلها خيمينيز في الدقيقة 69.

وتحسن أداء بني ياس في الدقائق الأخيرة وكان قريباً من التعادل في أكثر من فرصة وسط استبسال من دفاع العنابي، وتوقفت المباراة لأكثر من 5 دقائق بعد أن تدخلت تقنية الفيديو في لقطة طالب فيها لاعبو بني ياس بركلة جزاء للمس الكرة يد المدافع علاء زهير، وبدا أن التقنية معطلة قبل أن تعود ويرفض الحكم احتساب ركلة جزاء.

وامتدت المباراة للدقيقة 100 وسط محاولات من لاعبي بني ياس لم يكتب لها النجاح.

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