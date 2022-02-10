3 مباريات في ختام الجولة 15 لدوري «أدنوك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقام غدا 3 مباريات في الجولة 15 لدوري أدنوك لكرة القدم، ويلتقي الإمارات وضيفه العين عند الخامسة والنصف مساء، في مواجهة القاع والقمة، التي تجمع «الصقور» متذيّل الترتيب برصيد 5 نقاط،و«الزعيم» المتصدر برصيد 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، ويدخل صاحب الأرض اللقاء جريحاً بخسارته الجولة الماضية أمام شباب الأهلي.

أما العين فيخوض اللقاء منتشياً بفوزه الأخير على خورفكان 4 - 1، مؤكداً قوته وجاهزيته للدفاع عن الصدارة، التي أنهى بها بطولة الشتاء وفيما يستمر غياب كايو كانيدو، وخالد البلوشي، بداعي الإصابة، لم تتأكد بصفة قاطعة عودة المدافع الإيفواري المقيم، كوامي أتون، لتشكيلة العين برغم مشاركته في التدريبات الجماعية، بعد شفائه من الإصابة، ومن المنتظر أن يدفع المدرب ريبروف بنفس التشكيلة، التي خاض بها المباراة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة في مراكز اللاعبين، حيث ينتظر مشاركة سعيد جمعة، في الدفاع، وتقدم بندر الأحبابي في مركز الجناح الأيمن.

ويستضيف عجمان فريق شباب الأهلي باستاد راشد بن سعيد في الثامنة مساء في مواجهة رابعة بين الفريقين بالموسم الحالي حيث التقيا مرتين في كأس رابطة المحترفين في مرحلة الدور ربع النهائي وكان الفوز لصالح شباب الأهلي ذهاباً وإياباً 1 - 0، وفاز شباب الأهلي أيضاً في مباراة الدور الأول لدوري أدنوك بهدف دون رد.

ويدخل شباب الأهلي المباراة برصيد 26 نقطة، وعجمان برصيد 18 نقطة، ويفتقد «فرسان دبي» جهود عبد الله النقبي وعبد العزيز هيكل، للإيقاف بتراكم الإنذارات، ويغيب بسبب الإصابة، كل من عبد العزيز صنقور، عمر عبد الرحمن، أحمد جميل وماجد حسن، فيما يتوقع أن يعود لتشكيلة عجمان المهاجم الغامبي بوبكر تراولي بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وفي المباراة الثالثة يضع لاعبو العروبة والنصر، الفوز هدفاً أساسياً في لقائهما بملعب الفجيرة، بطموح تعويض الصورة المهزوزة والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، ويبحث النصر الذي لم يذق طعم الفوز آخر 10 مباريات عن الانطلاق بشكل جديد تحت قيادة المدرب المواطن سالم ربيع الذي خلف الأرجنتيني دياز ولا يملك «العميد»بديلاً عن الفوز من أجل تغيير الصورة التي ظهر عليها في الفترة الأخيرة وتعديل وضعه في الترتيب العام بعد تأخره إلى المركز التاسع، برصيد 18 نقطة، فيما يحتل العروبة المركز الثالث عشر بثماني نقاط فقط، وكان العروبة خسر مباراة الذهاب أمام النصر بخماسية بيضاء.

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