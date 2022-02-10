الوصل يصرع خورفكان بهدف ويصعد للمركز السادس

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الوصل فوزاً «صعباً» بهدف دون رد على مضيفه خورفكان، خلال المباراة، التي أقيمت اليوم، ضمن مواجهات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز هدف الوصل الوحيد اللاعب ميشيل اراوخو في الدقيقة 71، ولعب خورفكان منذ الدقيقة 30 بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع عبد الله الرفاعي، بالنتيجة يصل الوصل برصيده إلى 21 نقطة، متقدماً نحو المركز السادس، ويتجمد خورفكان عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم يرتق الشوط الأول، والذي انتهى بنتيجة سلبية في النتيجة والأداء للمستوى المنتظر من قبل جمهور الفريقين، وتطايرت الفرص تباعاً على الرغُم من السيطرة شبه المطلقة للفريق الضيف، لكن صلابة دفاع خورفكان حالت دون وصول لاعبي الإمبراطور لشباك الحارس أحمد ديدا، ووجد البرازيلي أوليفيرا محترف الوصل فرصة مؤكدة بعد أن واجه حارس خورفكان، لكنه لعب الكرة بعيداً عن المرمى في الدقيقة 23، وبحلول الدقيقة 30 وبعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» من قبل الحكم يحيى الملا أشهر الأخير البطاقة الحمراء في وجه مدافع خورفكان عبد الله الرفاعي، والذي تسبب في عرقلة أوليفيرا المندفع بقوة نحو المرمى ليكمل نسور خورفكان بقية المباراة بعشرة لاعبين.

مع انطلاقة الشوط الثاني ازدادت الأمور صعوبة على أصحاب الأرض بعد أن تم نقل مدافع خورفكان مسعود سليمان بعربة الإسعاف للمستشفى إثر ارتطامه القوي بأحد لاعبي الوصل، ليحل بديلاً عنه اللاعب جمال معروف.

واستغل الوصل معاناة ونقص خورفكان، ليتمكن اللاعب ميشيل اراوخو من تدوين هدف فريقه الأول، مستفيداً من تمريرة أوليفيرا الرأسية المتقنة في الدقيقة 71، لينتهي اللقاء بفوز الوصل بهدف دون رد للنسور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز