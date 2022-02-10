الشارقة للنقطة 29 بهدف كمارا

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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واصل الشارقة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه الظفرة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين باستاد الشارقة ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصل للنقطة 29، محققاً فوزه التاسع في المسابقة، فيما بقي الظفرة في نقاطه الـ 10، وهي الخسارة الثامنة له خلال 14 مباراة، حيث لديه مباراة مؤجلة من الجولة 14 مع الجزيرة.

قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى كانت فيها الأفضلية للشارقة في الناحية الهجومية بفضل مشاركة بن مالانغو وعثمان كمارا في الخط الأمامي، فيما غاب عن تشكيلة الشارقة الأوزبكي شوكوروف، ونجح الشارقة بعد عدة محاولات في افتتاح التسجيل عبر عثمان كمارا بعد مرور نصف ساعة من تسديدة صاروخية في مقص المرمى على يمين الحارس عبدالله سلطان، وضاعت أكثر من فرصة للشارقة بعد الهدف، فيما اعتمد الظفرة على محاولات مرتدة عن طريق ليوناردو وديوب لم تشكل خطورة على مرمى الحارس عادل الحوسني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

وجاء الشوط الثاني متكافئ المستوى بفضل تبادل الهجمات وتحمل حارسي الفريقين عبء حماية المرميين، خاصة عادل الحوسني الذي حال دون الوصول لمرماه، وأسهمت التبديلات التي أجراها مدربا الفريقين في زيادة الفعالية الهجومية، وضاعت آخر فرص الظفرة من تسديدة جويلهيرمي فوق المرمى، فيما أهدر كايو لوكاس فرصة الهدف الثاني للشارقة من تسديدة ارتدت من القائم، لتنتهي المباراة بهدف كمارا.

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