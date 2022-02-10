5 آلاف مشاركة في برنامج سيتي لتشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم

المصدر: وام

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احتفل نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بمرور خمسة أعوام على إطلاق مبادرته الرائدة وبرنامجه الهادف لتشجيع الفتيات الصغيرات على ممارسة لعبة كرة القدم " Same Goals" تزامنا مع إطلاق الدورة الجديدة من البرنامج لموسم 2022.

حققت المبادرة العالمية إقبالا كبيرا وتفاعلا واسعا منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2018 بعدما بادرت أكثر من 5000 فتاة إلى مشاركة تسجيلات لهن خلال الدورات السابقة.

تهدف مبادرة "Same Goals" التي أطلقها النادي حول العالم، إلى تشجيع الفتيات من مختلف الأعمار على ممارسة هذه الرياضة الممتعة والتفاعل مع النادي، عن طريق تسجيل فيديو قصير لهن وهن يسجلن هدفا أو يتصدين لمحاول تسجيل هدف ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، ليحصلن على كرة قدم محدودة الإصدار تحمل علامة PUMA.

و يمكن للمشاركات أن يسجلن هدفا أو يتصدين للكرة في أي مكان وباستخدام أي نوع من الكرات، مع الأفضلية للمشاركة الأكثر إبداعا وابتكارا، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو إنستغرام أو تيك توك باستخدام وسم #SameGoals، أو بدلا من ذلك يمكنهن تحميل الفيديو مباشرة إلى موقع نادي مانشستر سيتي على الرابط: www.mancity.com/samegoals .

واحتفاءً بمرور خمسة أعوام على إطلاق المبادرة، ينظم نادي مانشستر سيتي عددا من الفعاليات في الإمارات لإتاحة المجال للفتيات الصغيرات للتفاعل مع رياضة كرة القدم، ومن ضمنها تنظيم فعالية مجانية لمتابعة ديربي مدينة مانشستر في إكسبو 2020 دبي، يوم الأحد 6 مارس المقبل.

و ينظم النادي مجموعة من الفعاليات مع لاعبي مدارس السيتي لكرة القدم الصغار في دبي وأبو ظبي بالإضافة إلى تقديم محتوى خاص يستهدف اللاعبات الصغيرات في مختلف أنحاء المنطقة دعمًا لهذه المبادرة.

جدير بالذكر أن المبادرة تفتح أبوابها للمشاركة حتى 11 من شهر مارس المقبل.

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