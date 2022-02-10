الإمارات تحافظ على تصنيفها العالمي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حافظ منتخبنا الوطني على موقعه في الترتيب 69 على مستوى العالم، في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أمس الخميس.

وجاء "الأبيض" في المركز السابع على مستوى القارة الآسيوية بعد إيران المصنفة 21 على العالم، اليابان 23، كوريا الجنوبية 29، استراليا 37، قطر 52، والسعودية 53، والتي تحتل المراكز من الأول إلى السادس بالترتيب.

وعلى المستوى العربي، جاء "الأبيض"، في المركز السادس، بعد منتخبات مصر 34، تونس 36، الجزائر المصنفة 43 على العالم، وقطر والسعودية.

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