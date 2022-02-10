حسن سهيل مشرفاً على فريق النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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قرر مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم إجراء بعض التغييرات الإدارية ضمن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، من بينها تعيين د. حسن سهيل عضو مجلس الإدارة مشرفاً على الفريق الأول وفريق تحت 21 عاماً، وتكليف صالح سالم لاعب العميد السابق بتولي إدارة الفريق خلفاً لمحمد بن كدفور.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول، مساء أول من أمس، برئاسة محمد أحمد المري، وحضور الأعضاء عبدالله بن طوق، نائب الرئيس ومحمد علي الغيثي، الدكتور حسن سهيل، عادل شاكري، سعيد بوسمرة، والمدير التنفيذي توفيق الزهروني. وحضر جانباً من الاجتماع مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة النادي.

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