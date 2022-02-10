3 مباريات تفتتح الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - أبوظبي - محمد صادق - خورفكان – محمد فضل - دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق اليوم مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات، ويستضيف الشارقة الظفرة في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الشارقة، ويدخل صاحب الأرض المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد فوزه خارج ملعبه في المباراة السابقة على اتحاد كلباء بهدف، بينما لضيفه الظفرة 10 نقاط في المركز 12 وتأجلت مباراته في الجولة الماضية أمام الجزيرة.

وانتهى لقاء الفريقين في الدور الأول بفوز الشارقة بهدف في ملعب الظفرة، ويسعى الشارقة للحاق بالصدارة والمحافظة على حظوظه، فيما يتطلع الظفرة للابتعاد من مراكز الخطر في الجدول.

ويأمل الظفرة العودة بنتيجة إيجابية مع بداية مبارياته في الدور الثاني، إذ لعب الفريق مباراة أقل لتأجيل مباراته في الجولة 14 مع الجزيرة بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية، وخاض مباراة ودية أمام الفيحاء السعودي.

ويبحث الظفرة عن بداية مختلفة في الدور الثاني ومحاولة الخروج من مراكز المؤخرة، حيث يحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن العروبة و5 عن الإمارات.

مرحلة مهمة

وأكد الروماني كوزمين المدير الفني للشارقة، أنّ المباراة تدخل ضمن مرحلة مهمة في مشوار الفريق، مشيراً إلى أن الجدول مضغوط، والفريق مطالب بالحذر والتعامل مع المباراة بتركيز وجاهزية عاليتين، وتقديم المستوى الذي يُمكن من الوصول إلى ما يطمح إليه من نتائج إيجابية، وقال إنه يحرص على دراسة ومتابعة جميع المنافسين ودوره كجهاز فني يتمثل في تقديم كافة المعلومات التي تساعد اللاعبين في تقديم ما هو مطلوب منهم داخل المستطيل الأخضر.

وتوقع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة أن يحقق فريقه نتيجة جيدة أمام الشارقة، مؤكداً أنه يطمح إلى بداية جيدة للفريق في الدور الثاني خاصة مع اكتمال الاستعدادات وجاهزية الفريق للقاء.

وأبدى ميكالي ارتياحه لاكتمال جاهزية اللاعبين من دون إصابات، مشيداً بالروح العالية خلال التحضيرات في الفترة الأخيرة، ووصف ميكالي الشارقة بالفريق الجيد الذي يتمتع بقدرات عالية ولديه مدرب مميز استطاع أن يطوّر من أداء وشكل الفريق.

هدف

ويتطلع خورفكان وضيفه الوصل إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد عندما يتواجهان في الخامسة والنصف بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وكان النسور قد تعرض للهزيمة برباعية أمام العين المتصدر وتعادل الإمبراطور سلبياً ضد السماوي خلال الجولة الماضية. ويحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الوصل المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

مطاردة

ويسعى الوحدة إلى مواصلة مطاردة العين على صدارة دوري أدنوك للمحترفين عندما يحل العنابي ضيفاً على بني ياس في الثامنة مساء اليوم بملعب الشامخة، ضمن مباريات الجولة 15 من المسابقة. وتعد المباراة بين الوحدة وبني ياس اليوم هي الأولى في سلسلة من ثلاث مباريات يخوضها الفريقان وجهاً لوجه في غضون 12 يوماً،.

حيث يتواجهان مجدداً في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يومي 14 و22 فبراير الجاري. ويحتل الوحدة وصافة الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر، فيما يحتل بني ياس المركز السادس بـ 19 نقطة.

وشدد الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة على صعوبة المباراة، ووصف المباراة بأنها «بداية لماراثون طويل يخوض خلاله الفريق مباراة كل 4 أيام، مما يشكل ضغطاً كبيراً يجب الاستعداد له والقتال في المرحلة المقبلة».

من جهته قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إن المباراة كونها ديربي بين الفريقين يجعلها صعبة على الطرفين، ولكن الفريق الأفضل والذي سيحسم التفاصيل الصغيرة هو من سيحسم المباراة خصوصاً وأنها تتطلب تركيزاً عالياً.

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