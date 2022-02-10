4 صفقات شتوية تثبت جدارتها في الجولة 14

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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على الرغم من نشاط 13 نادياً من دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من خلال إكمالها 18 طلب تسجيل، و16 استبدالاً، و11 طلب إعارة لاعب داخل الدولة، بمجموع 45 تغييراً في صفوف الأندية، إلا أن الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، لم تشهد سوى بروز 4 صفقات فقط، ولا تزال الجماهير تبحث عن التأثير الإيجابي لباقي اللاعبين المتعاقد معهم، خاصة على صعيد الصفقات الأجنبية سواء مع لاعبي الصف الأول أو اللاعبين المقيمين.

وشهدت أندية الدوري تعاقدات منوعة ما بين لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين، باستثناء بني ياس، الذي غاب عن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وظهر فقط في إعادة مدافعه محمد جابر، إلى شباب الأهلي بعد نهاية فترة الإعارة خلال فترة القيد الصيفي لهذا الموسم، ومع هذا لم يظهر مدى تأثير هذه الصفقات على تلك الأندية، إلا في شباب الأهلي والإمارات وعجمان.

ففي قائمة «فرسان دبي»، ظهر بقوة العائد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والمهاجم النرويجي توماس أولسن، بعدما سجلا هدفي شباب الأهلي ليفوز على الإمارات 2-1، ورغم إهدار كارتابيا لركلة جزاء، ولكن هذا لا يقلل من حجم عطائه في المباراة، وكذلك لاعب فريق الإمارات أدارلين ريس من الدومينيكان، والذي سجل هدفاً جميلاً لفريقه في مرمى شباب الأهلي.

تألق

وكان المغربي وليد أزارو، والذي سبق وتألق في صفوف الأهلي المصري، إحدى الصفقات الجديدة التي تألقت في ظهورها الرسمي الأول مع فرقها، وذلك بهدف الفوز الذي سجله بطريقة ذكية في مرمى النصر، ليقود فريقه للفوز بهدف، والمميز أن جميع أهداف عجمان الـ13 في الدوري هذا الموسم، سجلها لاعبوه الأجانب، وكرر «البرتقالي» انتصاره على «العميد» للمرة الثانية في الدوري، وأصبحت المرة الأولى التي يتفوق خلالها عجمان على النصر ذهاباً وإياباً في الموسم نفسه، ويحقق عجمان فوزه الرابع على «العميد» في مختلف المواجهات هذا الموسم.

أما أبرز الصفقات المتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية فلم يكن لها تأثير واضح على أداء أنديتها في الجولة الرابعة عشرة، حيث لم يقدم جيلبيرتو أوليفيرا، الذي انضم إلى الوصل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وكان وصيفاً لهدافي الدوري البرازيلي وقت التعاقد معه، المنتظر منه.

وكذلك البرازيلي ويسلي براغا، والذي تعاقد معه النصر، وتم قيده كلاعب مقيم، ورغم تحركاته ومهارته إلا إنه لم يستطع مساعدة فريقه على الفوز، وتأمل جماهير الفريقين أن يساعد اللاعبان على تحسن النتائج خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

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